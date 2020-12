Belén Rodríguez chiama i carabinieri per sedare i paparazzi

Gossip TV

Sarebbe accaduto in un bar del centro a Roma: Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese erano assediati dai paparazzi, così la showgirl ha chiesto l'aiuto dei carabinieri...

Nuovo scontro tra Belén Rodríguez e i paparazzi: mentre era seduta a un tavolino di un bar a Roma col suo attuale compagno Antonino Spinalbese, Belén si sarebbe risentita dei fotografi che l'hanno individuata e che hanno iniziato a immortalare ogni possibile scambio tra la coppia. La sequenza dei fatti è stata coperta dal settimanale Oggi, dove si mostra come la spazientita showgirl abbia abbandonato il tavolino per chiamare tre carabinieri lì accanto e chiedere loro aiuto per evitare questa intromissione nella sua privacy.

Non ci sono state conseguenze gravi, se non un verbale dei carabinieri compilato dopo una mezz'ora, anche se pare che al tavolino Belén e Antonino stessero discutendo animatamente e il dialogo non fosse troppo idilliaco: l'intervento tranquillo dei carabinieri potrebbe tuttavia rimanere l'apice della serata perché, sempre stando a Oggi, i due sarebbero tornati in hotel serenamente.

A conti fatti, non è successo nulla di particolare, anche se - carabinieri o meno - i paparazzi non possono dirsi insoddisfatti. [Foto da profilo Instagram]