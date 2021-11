Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese spiazza con un commento velenoso

Gossip TV

Antonino Spinalbese, rispondendo al commento di un’utente su Instagram, lancia una frecciatina a Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese conferma la rottura definitiva con Belen Rodriguez? L’hair stylist ha commentato in modo sibillino l’aperta critica da parte di una fan su Instagram, facendo intuire al popolo del web che con la bella showgirl argentina è veramente tutto finito.

Antonino Spinalbese al vetriolo sui social: frecciatina a Belen?

Dopo aver accolto con entusiasmo la nascita di Luna Marì, tempestando il compagno Antonino Spinalbese di dediche e sinceri complimenti per il suo nuovo ruolo di padre, tra Belen Rodriguez e l’affascinante hair stylist si è rotto qualcosa. La showgirl argentina ha smesso di farsi ritrarre insieme a Spinalbese, e neppure un romantico viaggio a Parigi è riuscito a sanare la coppia. Tensioni, commenti sibillini sui social e frecciatine al vetriolo che danno l’impressione che per Belen e Antonino non ci sia più nulla da fare.

Mentre l’argentina si concentra sul lavoro e sul lancio della linea di abbigliamento che ha creato con i fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez, Spinalbese continua a postare foto in compagnia di Luna Marì, con didascalie che sanno di minaccia. Certo è che, avendo intuito che nella coppia c’è qualcosa che non va, tutti noi potremmo essere stati influenzati nel giudicare i commenti di Antonino rivolti a Belen. Potremmo, o meglio avremmo potuto fino a qualche ora fa quando, sotto una foto che ritrae due calici di vino, un’utente ha fatto notare: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo?”.

Un commento velenoso, al quale Antonino ha replicato con un secco: “Lo penso anche io”. Insomma, questa ha tutta l’aria di essere una frecciatina a Belen, ma solo il tempo ci dirà se stiamo errando. La coppia, al momento, non ha ancora ufficializzato la rottura definitiva, segno che potrebbe esserci un improvviso ritorno di fiamma.