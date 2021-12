Belen Rodriguez, Antonino commenta una sua foto, lei cancella tutto

Gossip TV

La strana reazione della showgirl argentina dopo una battuta dell'hair stylist.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno trascorso le feste di Natale distanti. La showgirl argentina è in vacanza in montagna con la piccola Luna Marì, la sorella Cecilia, il cognato Ignazio Moser e l'inseparabile amica Patrizia (assente anche Santiago, che probabilmente avrà trascorso parte di questi giorni di festa con il papà Stefano De Martino). Nessuna traccia però di Antonino. I due hanno trascorso la vigilia di Natale insieme, come testimoniato dalle tante foto con la loro figlia pubblicate su Instagram ma, subito dopo, hanno scelte mete separate. La coppia sembra sempre più lontana e distante. Poco fa, la showgirl argentina ha pubblicato uno scatto con la Luna Marì, accompagnato dalla frase: "Io ti renderò libera". Sul post è apparso un commento di Spinalbese con scritto: "La pubblicità dei Ringo", riferendosi, molto probabilmente, alla diversa carnagione tra la mamma e la figlia.

Un commento di per sé innocuo ma che non evidentemente piaciuto alla Rodriguez che lo ha immediatamente rimosso per poi eliminare anche la foto con la figlia.

Ad ogni modo, sono ormai settimane che circola il gossip intorno alla coppia e la fine della loro storia d'amore. I due, ormai, conducono vite separate e non vivono più insieme. L'unico punto di contatto sarebbe la piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio. Dopo aver acceso un'improvvisa e inaspettata fiamma d'amore, lo scorso anno, la coppia pare si sia sciolta come neve al sole.