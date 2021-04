Belen Rodriguez alle Maldive: è polemica

Gossip TV

Foto di Belen con il pancione bene in vista e scoppiano le polemiche, anche perché in piena pandemia è in vacanza in un resort nelle Maldive. Ma non era vietato viaggiare per turismo?

Ma non era vietato viaggiare per turismo? Polemiche e centinaia di post scatenati in rete e sui social in seguito alle foto postate da Belen Rodriguez, in bikini e col pancione incinta bene in vista, all'interno di un resort da sogno nelle Maldive. Foto direttamente del suo bello, Antonio Spinalbanese. Un atollo dai colori pastello e il sole che in tanti si sognano che hanno fatto scrivere in tanti che non si può viaggiare per turismo, in base all'ultimo decreto, altri che ricordano che dovranno fare la quarantena al ritorno. Ma lei è una influencer, fra le altre cose, e con i suoi tantissimi follower non avrà avuto problemi a dimostrare di viaggiare per lavoro. Basta vedere le marche bene in vista e il costume da bagno, che fa parte di una linea lanciata insieme alla sorella Cecilia.

La ragione di queste vacanze fuori stagione per Belen, incinta di sei mesi, e il suo fotografo Antonio, è che durante l'estate nascerà la sua Luna Marie, nome scelto dai due innamorati sempre sui social. Selfie molto seducenti, pose conturbanti e pelle abbronzata sempre bene in vista.