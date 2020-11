Belén ridipinge in modo sexy la casa di Milano, le foto sui social

Gossip TV

Belén Rodríguez si dà al fai da te e dipinge casa: la comoda maglietta, nonostante il reggiseno, lascia intuire molto... e i social si scatenano.

Belén Rodríguez non manca mai di far parlare di sè: questa volta potrebbe essere accaduto suo malgrado, perché la sua sensualità è riuscita a trasparire anche mentre ridipingeva le pareti della sua casa a Milano, complice una maglietta che lascia poco spazio all'immaginazione (anche se non ci sembra un caso di reggiseno mancante, com'è stato scritto altrove, almeno non in tutte le foto). Il web e i social non hanno potuto fare a meno di ricondividere l'erotismo spontaneo della situazione, con ogni probabilità invidiando l'assistenza del compagno di Belén, Antonino Spinalbese, intento a proteggere gli infissi con la carta.

Per Belén questo sarebbe il primo passo di una rivoluzione casalinga, la "Revolution Now" che la showgirl sta condividendo su Instagram negli ultimi giorni: sempre più chiusi in casa, inventiamo mille modi per non diventare pigri, quindi possiamo ben capire l'urgenza della modella argentina, tanto sensuale quanto sempre dinamica.

Il suo consiglio: "Traslocare nella stessa casa".