Belen e Stefano De Martino, gelo in aeroporto, le parole della Rodriguez: "Chi ha tradito verrà tradito..."

Gossip TV

Il video dell'incontro tra la showgirl e l'ex ballerino di Amici.

Non si placa il clamore mediatico sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se di questi tempi solo un anno fa trascorrevano le loro vacanze nello splendido Positano 38 open, motoscafo di lusso chiamato Santiago - attualmente in vendita - ad oggi, per la coppia, regna invece indifferenza e gelo. Una favola finita dei peggiori dei modi in cui incombe un ormai non troppo velato tradimento. Sulla pagina di Veryinutilpeople è apparso ieri un video in cui l'ex coppia è stata paparazzata in aeroporto a Milano con il piccolo Santiago.

"Ieri sera, Belen e Stefano De Martino si sono rincontrati. Nelle immagini (sotto) vediamo Belen arrivare in aeroporto, a Milano. Il figlio Santiago poi corre dal papà Stefano, che era lì ad aspettarlo. – si legge su Veryinutilpeople – Insieme a Belen Rodriguez si vede anche Mattia Ferrari, l’amico che le è stato vicino durante la crisi, ed anche lui si ferma a parlare con De Martino. Tra Belen e Stefano però nessun contatto o saluto".

Ma non finisce qui. La showgirl argentina ha scritto alcune eloquenti parole su Instagram facendo riferimento al karma: "Chi ha tradito verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrò offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco" e come se non bastasse Veronica Cozzani, la mamma dell'argentina, ha smesso di seguire l'ex genero su Instagram.