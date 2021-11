Belen è sempre più sola

Gossip TV

Sembra proprio che Belen Rodriguez sia sempre più sola, l'amore con Antonino Spinalbese è davvero concluso.

La piccola Luna Mari cresce alla grande, con il fratello maggiore Santiago, ma l'amore di Belen e Antonino Spinalbese sembra davvero finito. Le conferme ormai sono tante, tra cui delle foto che la ritraggono sola. Non che questo esaurisca la vitalità di una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, ormai sempre più italiana, oltre che argentina.

Resta naturalmente la famiglia, il nido di rifugio degli affetti sempre presente per la Rodriguez, che ha la fortuna di avere la complicità della sorella Cecilia, anche lei ormai italiana e milanese. Il settimanale Oggi ha diffuso delle foto esclusive in cui la vediamo proprio insieme alla sorella e al suo compagno Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco. Un amore, il loro, nato durante il programma Grande Fratello VIP, e che ha appena festeggiato i quattro anni e sembra andare a gonfie vele. La sintonia sembra totale, fra tutti e tre, ottima notizia per una Belen sempre in grado di gestire la sua vita, anche sentimentale, sotto ai riflettori.

Ecco alcune foto di Oggi che li ritraggono in aeroporto.