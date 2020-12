Belen e i baci travolgenti con Antonino sui social

Gossip TV

Sembra davvero innamorata Belen Rodriguez, almeno a giudicare dai baci appassionati che si scambia con il giovane hairstylist Antonino Spinalbanese, come dimostrano i tanti scatti sui social di queste ultime settimane.

Il ritratto della gioia e della passione, sembra ringiovanita e felice Belen Rodriguez. Lo dimostrano gli scatti sempre più presenti sui social in queste settimane, in cui appare innamorata pazza. Si lascia andare a baci appassionati con Antonio Spinalbanese, giovane hairstylist di 25 anni che sembra davvero farle tanto bene. Lui la segue dovunque si sposti per lavoro, o meno, e la complicità sembra totale fra i due.

Passiamo da situazioni domestiche all’accompagnare il figlio di lei, Santiago, a scuola, dalle apparizioni televisive a quelle negli studi fotografici. Certo, è periodo di pandemia anche per loro, e i sogni di viaggi esotici rimangono per ora tali, ma sembra che per ora basti davvero poco per vederli felici, anche a Milano, anche nella quotidianità di città. C’è inoltre l’approvazione del fratello di Belen, Jeremias, che commenta una foto abbracciati con parole che sembrano molto chiare, “felice vederti trattata con amore come meriti”. E anche la famiglia, quindi, sembra proprio aver detto un bel sì!

