Beautiful, Daniel McVicar alias Clarke assolto per i maltrattamenti all'ex-moglie

Interprete di Clarke Garrison, l'attore Daniel McVicar di Beautiful era stato accusato dall'ex-moglie di maltrattamenti: nel merito è stato assolto a Torino, anche se rimane una condanna per qualcos'altro.

Può riprendere parzialmente fiato Daniel McVicar, interprete di Clarke Garrison nella soap Beautiful: l'attore è stato infatti processato ma assolto a Torino (dove vive) per maltrattamenti all'ex-moglie, la pattinatrice Virginia De Agostini. Con la formula di "il fatto non sussiste", le accuse a McVicar sono state respinte dalla corte, ma non sono tutte rose e fiori: l'attore sarebbe stato comunque condannato a un mese di reclusione per non aver versato gli alimenti, cosa sulla quale il suo avvocato Elisa Civallero si dimostra piuttosto tranquilla: "La violazione degli obblighi di assistenza si riferisce a certi mesi in cui c'erano state difficoltà a versare le somme. Valuteremo il ricorso in appello."

Daniel McVicar di Beautiful assolto, dove aveva conosciuto l'ex-moglie Virginia De Agostini

Insomma, i guai giudiziari non sono del tutto finiti per Daniel McVicar, che Virginia De Agostini aveva portato in tribunale nell'ottobre 2019, accusandolo di non aver contribuito affatto all'economia della famiglia nel periodo del loro matrimonio, pur guadagnando cifre superiori alle sue. McVicar aveva conosciuto Virginia nella seconda edizione del programma Notti sul ghiaccio nel 2007. Il personaggio di Clarke Garrison è stato nel cast di Beautiful dal 1987 al 1992, tornando poi dal 1996 al 2009. In Italia McVicar è apparso anche in Maschi contro femmine e in una puntata di Un medico in famiglia.

