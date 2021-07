Battiti Live, Pierpaolo Pretelli fuori dallo show condotto da Elisabetta Gregoraci: la verità dell'ex concorrente del Gf Vip

Gossip TV

Lo sfogo di Pierpaolo su Battiti Live: "Sono stato proposto, ma non é andata bene".

Le registrazioni di Battiti Live sono terminate. Tra i tanti brani cantati sul palco del programma condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri, però, mancava quello di Pierpaolo Pretelli, L'Estate più Calda, che sta riscuotendo un successo incredibile.

Pierpaolo Pretelli escluso da Battiti Live, ecco perché

L'assenza di Pierpaolo a Battiti Live sta facendo parecchio discutere. Il finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha pubblicato il suo singolo L’Estate più Calda, infatti, è tra i pochi esclusi del noto programma musicale che andrà in onda prossimamente su Italia 1. Secondo molti, dietro l'esclusione del modello potrebbe esserci lo zampino di Elisabetta. Sarà davvero così?

Intanto, ad alimentare il gossip ci ha pensato proprio Pretelli che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha deciso di rompere il silenzio sulla propria esclusione da Battiti Live: "Diciamo che sono stato proposto, ma non é andata bene. Credo che, chi viene dalla tv, paghi uno scotto, un pregiudizio, nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo".

A ogni modo, per Pierpaolo questo è davvero un momento d'oro. La sua storia d'amore con Giulia Salemi procede a gonfie vele e da ormai diversi giorni si parla di una sua possibile partecipazione a Tale e Quale Show, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. "Mi piacerebbe. Aspettiamo di sentire che cosa dice Carlo Conti" ha dichiarato l'ex protagonista del Gf Vip.