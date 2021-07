Battiti Live, Elisabetta Gregoraci fa una gaffe clamorosa e diventa virale sui Social

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci ‘inciampa’ sull’inglese e diventa virale dopo la Puntata di Battiti Live.

La prima puntata di Battiti Live ha registrato ottimi ascolti, anche grazie alla grande verità di artisti presenti sul palco dello show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima si è resa protagonista di una gaffe clamorosa, durante la presentazione di Master KG, autore della nota hit ‘Jerusalema’, finendo con il diventare virale sui social. Ecco cosa è successo durante la prima serata a Otranto.

Elisabetta Gregoraci protagonista di una gaffe a Battiti Live

La nuova edizione di Battiti Live, il programma musicale itinerante che accompagna gli spettatori durante la torrida estate italiana, ha debuttato da poche ore ed Elisabetta Gregoraci è già uno degli argomenti principali del popolo del web. Sul palco dello show, allestito al Castello Aragonese di Otranto, la Gregoraci ha accolto tanti artisti nostrani ed internazionali, al fianco del collega Alan Palmieri. A colpire il pubblico, tuttavia, è stata la presentazione di Master KG, autore della hit ‘Jerusalema’ che è diventata un vero e proprio tormentone estivo.

La Gregoraci, infatti, ha chiesto all’artista di spiegare il significato della canzone con un inglese decisamente maccheronico. “Who that’s mine Jerusalema?” (invece di un più plausibile “What does it mean Jerusalema”), questo il quesito posto da Elisabetta che non ha centrato la grammatica d’oltre-manica, per poi ripetere la gaffe una manciata di secondi dopo invitando il deejay sul palco.

"Vilare"

"Who that's mine Jerusalema?"

"Thank you so much"

"You go on stage?"



Signori e signore semplicemente Elisabetta Gregoraci #eligreg #montecarlers #battitilive2021 #battitilive — Di tutte le idea non è proprio the best (@monellissimii) June 25, 2021

Inutile dire che l’errore di Elisabetta, certamente commesso per l’emozione della prima serata di debutto, è diventato virale sui social in brevissimo tempo. I fan hanno trovato divertente il piccolo incidente di percorso e la Gregoraci può tirare un sospiro di sollievo: i suoi fan superano di gran lunga il numero dei suoi haters!