Battiti Live cambia programmazione: ecco quando andrà in onda la terza puntata

La nuova puntata di Battiti Live andrà in onda giovedì 29 luglio su Italia1.

Battiti Live cambia programmazione. La nuova puntata del programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e da Alan Palmieri andrà in onda il prossimo giovedì 29 luglio 2021 anziché martedì per lasciare il posto al gran finale di stagione di Temptation Island.

Spostata la messa in onda di Battiti Live, ecco perché

In occasione della puntata finale di Temptation Island, l'appuntamento con Battiti Live è spostato a giovedì 29 luglio su Italia1. Come riportato da Fanpage, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia "si chiuderà infatti con le ultime due puntate trasmesse consecutivamente, lunedì 26 e martedì 27 luglio. Poi Battiti dovrebbe tornare regolarmente il martedì".

Ma non sarà l'unico cambio di programmazione della settimana. La replica di All Together Now verrà sostituita dal film Benvenuti al Nord, sospese anche le repliche delle scelte serali di Uomini e Donne. Il prossimo 30 luglio partirà invece un'altra produzione seriale: si tratta di Inés dell’anima mia, tratta dall'omonimo romanzo di Isabel Allende.

Anche la terza puntata di Battiti Live sarà ricca di artisti e ospiti internazionali. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto, si esibiranno: Emma Marrone, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, Il Tre, i Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia.