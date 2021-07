Battiti Live 2021, ecco quando andrà in onda su Italia1: tutte le Anticipazioni della prima puntata

Gossip TV

Al via domani sera la nuova edizione di Battiti Live, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Al via domani, martedì 13 luglio 2021 su Italia1, la nuova edizione di Battiti Live. Registrato da Otranto e da altre location pugliesi, il noto programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vedrà esibirsi sul palco moltissimi artisti, da Emma Marrone a Fedez con Orietta Berti fino a Sangiovanni.

Le anticipazioni della prima puntata di Battiti Live

Cresce l'attesa per la prima puntata di Battiti Live, che andrà in onda domani martedì 13 luglio 2021 su Italia1. Al timone del noto show musicale ci saranno anche quest'anno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in cinque puntate che verranno trasmesse in questi giorni: 13 luglio, 20 luglio, 27 luglio, 3 agosto e 10 agosto.

La location di Battiti Live è il Castello Aragonese di Otranto. Non solo. A integrare le esibizioni dei numerosi artisti sul palco sono però 15 spettacoli "on the road" che si svolgono in varie località della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Tantissimi gli ospiti italiani e internazionali presenti sul palco di Battiti Live. Ecco gli artisti che si esibiranno durante la prima puntata: Fedez e Orietta Berti, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante. Direttamente dalla scuola di Amici Sangiovanni e Deddy. Non solo. Ritroveremo sul palco anche l'amatissimo ballerino del talent show di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani.