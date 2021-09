Barbara Palombelli attaccata da Karina Cascella: “Forse la signora in questione non ha mai subìto violenze"

Gossip TV

Barbara Palombelli ha scatenato una tempesta sui social per la sua dichiarazione a Lo Sportello di Forum a proposito dei femminicidi. A rivoltarsi contro di lei è ora l'ex volto di Uomini e Donne Karina Cascella.

Con la sua uscita piuttosto infelice durante la puntata del 16 settembre de Lo Sportello di Forum, Barbara Palombelli si è inimicata tantissime persone e scatenato un vero e proprio putiferio sui social.

Parlando di femminicidi e del fatto che in sette giorni erano state uccise sette donne, la conduttrice e giornalista ha dichiarato: "Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? E’ una domanda che dobbiamo farci per forza soprattutto in questa sede".

A non gradire queste parole è stata, fra gli altri, Karina Cascella, una influencer e opinionista sempre molto attiva sui social. E’ stata l’ultima parte del discorso della Palombelli a far inviperire l'ex volto di Uomini e Donne, che ha prontamente affermato: "Forse la signora in questione non ha mai subìto violenze in casa da parte di un uomo, per questo parla così". Dopodiché ha aggiunto: "Beh io sì. Mia madre sì. Le mie sorelle sì. E non eravamo per niente aggressive o esasperanti (…) Come si può giustificare un omicidio o una violenza? Spiegatemelo perché ormai credo che alcune persone abbiano perso i sensi".

Dopo le polemiche, Barbara Palombelli ha provato a difendersi sui social. Contro di lei si sono scagliate Selvaggia Lucarelli, che ha scritto su Twitter: "Era perfino meglio il monologo di Sanremo", la ministra alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone, per non parlare dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, che "condanna le gravi parole di Barbara Palombelli sulla recrudescenza dei casi di femminicidio che costituiscono un'offesa non solo alla dignità di tutte le donne che subiscono violenza, ma trasgrediscono lo spirito delle regole deontologiche che ogni iscritto all'Albo dei giornalisti è tenuto a rispettare".