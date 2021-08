Barbara D'Urso vuota il sacco e rivela tutta la verità sulla chiusura dei suoi programmi

Gossip TV

Barbara D'Urso rompe il silenzio sulle scelte di Mediaset: "Passaggio necessario".

A partire dal prossimo settembre 2021, Domenica Live e Live-Non è la d'Urso non andranno più in onda su Canale 5. Intervistata da Il Corriere della Sera, l'amatissima conduttrice Barbara D'Urso ha parlato del suo futuro in tv e commentato la scelta di Mediaset di chiudere i suoi programmi.

La verità di Barbara D'Urso

"Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario" ha confessato la D'Urso parlando della chiusura delle sue trasmissioni e del confronto avuto con Pier Silvio Berlusconi "Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori".

Barbara ci ha tenuto a precisare che Live-Non è la d'Urso non è stato cancellato da Mediaset per via degli ascolti bassi: "Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso [...] Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me, che mi attaccano a prescindere chissà perché. Esistono diversi generi di tv. A Live Non è la d’Urso, sono venuti per i faccia a faccia con me tutti, l’ex premier, i politici, i ministri più importanti".

La D'Urso ha infine concluso rivelato: "Ci sono state un paio di cose che editorialmente non sono piaciute: in tanti anni, può succedere. L’editore, prima di presentare i palinsesti, è stato molto insistente nel dirmi che sono stata e sono fondamentale per l’azienda, questo mi ha molto gratificata. L’ha ribadito anche in conferenza stampa, ma non l’ho visto riportato da nessuna parte. [...] Parlo solo ora e parlerò coi fatti. Ho letto che Pomeriggio 5 durerà mezz’ora... Sorrido, lascio che parlino e mi godo l’estate".