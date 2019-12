Barbara d’Urso vola in Spagna: “Ma cosa ci faccio io a Mediaset España?”

Gossip TV

La lunga pausa natalizia ha portato la conduttrice partenopea nella sede spagnola di Mediaset.

Barbara d’Urso, momentaneamente libera dagli impegni televisivi, si gode le sue vacanze natalizie. Qualche giorno fa, la conduttrice partenopea ha postato sui social un video in aeroporto e proprio ieri, sempre su Instagram, i fan hanno scoperto che la sua trasferta, lontana dall’Italia, non è solo per svago.

Barbara d’Urso a Madrid per le vacanze di Natale

La trasferta in terra iberica della presentatrice di Live – Non è la d’Urso è iniziata proprio con un primo video postato nel profilo di Barbara mentre è intenta a camminare a passo svelto, per i corridoi dell’aeroporto, con la didascalia: “Secondo voi, alla fine, ce l’avrò fatta a prendere l’aereo nonostante la mia paura di volare?!? Ma poi, dove sarò diretta?!?”. Proprio ieri, 22 dicembre 2019, il mistero viene svelato: la d’Urso è voltata in Spagna. Che la conduttrice dei talk show di Canale 5 si è concessa una vacanza nel periodo natalizio? Pare che la presentatrice non riesca a stare lontana dalla realtà del piccolo schermo. Infatti, la foto postata su Instagram, la vede protagonista davanti all’entrata degli studi di Mediaset España in Madrid, così da dedurre che, la prima tappa nella capitale spagnola, è tutta lavorativa. Dalle IG stories, vediamo che Barbara ha fatto un tour negli studi della sede della sua azienda iberica, sbirciando dietro le quinte della trasmissione del mattino e curiosando negli studi del Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello. La domanda che la donna ha posto nella didascalia della foto, davanti all’ingresso di Mediaset, è la stessa che si sono posti i suoi fan: “Ma cosa ci faccio io a Mediaset España? Provate a indovinare!”. Sicuramente, sono stati diversi i motivi che l’hanno portata a prendere un aereo e a sfidare la sua paura di volare.

Indiscrezioni di stampa hanno affermato che la trasferta sia dipesa dall’idea di Barbara d’Urso relativa alla creazione di un nuovo format, ancora top secret. Chissà se la conduttrice di Mediaset stia esplorando nuovi orizzonti…