Gossip TV

Barbara d'Urso torna in Tv con Live - Non è la d'Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live: svelate le date ufficiali

di Irene Sangermano 16 agosto 2020 84

Barbara d'Urso è pronta per la nuova stagione televisiva di Live - Non è la d'Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live: ecco quando la vedremo di nuovo in Tv.

Barbara d’Urso si prepara a tornare sul piccolo schermo. La presentatrice partenopea è stata confermata al timone della conduzione di Live - Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live e, finalmente, sono state rivelate le date ufficiali della nuova stagione di Mediaset. Barbara d'Urso torna in Tv: ecco quando la vedremo su Canale 5 Barbara d’Urso è una delle presentatrici più amate della televisione italiana. La partenopea incassa piaci di share da capogiro e ha dimostrato di sapersi reinventare alla velocità della luce, offrendo un servizio di informazione durante lo scoppio della pandemia da Coronavirus. Con l’arrivo della stagione estiva, la d’Urso si è presa una pausa dal piccolo schermo e si gode il meritato relax, dopo un anno piuttosto impegnativo. Barbara, che ha presentato il suo fidanzato sui social, si prepara a tornare su Canale 5 a settembre. Live - Non è la d’Urso tonerà domenica 13 settembre, in prima serata, con tanti nuovi ospiti e momenti di sano trash. Il debutto della nuova stagione sarà preceduto dal consueto appuntamento con il salotto Domenica Live. Pomeriggio 5, invece, ci aspetta a partire da lunedì 7 settembre e non è escluso che la presentatrice voglia mantenere una linea più giornalistica, per continuare a monitorare la situazione Covid. Visualizza questo post su Instagram White 🤍 #fiori #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 13 Ago 2020 alle ore 11:42 PDT Nessuna certezza, invece, per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello. La versione Nip, infatti, è slittata di un anno a favore di quella Vip di Alfonso Signorini, che torna in Tv a settembre con un cast d’eccezione. Scopri le ultime news su Live - Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

di Irene Sangermano