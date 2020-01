Barbara D'Urso silura in diretta Taylor Mega per via di una foto: "Non ti voglio più nelle mie trasmissioni"

Gossip TV

Colpo di scena a 'Live - Non è La D'Urso' la conduttrice durissima con l'influencer per un gesto contro le forze dell'ordine.

Durante la puntata andata in onda ieri di Live - Non è La D'Urso, ospite in collegamento, l'influencer friulana Taylor Mega, per replicare ad alcune dichiarazioni offensive di Antonella Elia al Gf Vip. L'ex ragazza di 'Non e La Rai', ha definito la Mega "povera demente" durante uno dei confessionali del reality. Tra le due donne, la disputa è iniziata nel talk show di Piero Chiambretti, #CR4 La Repubblica delle Donne e non accenna a placarsi nemmeno a distanza di settimane.

"Abbiamo colpevolizzato tanto Salvo Veneziano ma Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto gravi e l'abbiamo premiata facendola entrare al GF. Ma veramente? Allora se una donna offende un’altra donna va bene", ha replicato in collegamento Taylor Mega.

A queste parole, c'è stato un intervento a gamba tesa da parte del legale di Antonella Elia che ha sorpreso tutti, compresa la D'Urso: "Se dobbiamo parlare di violenza perché non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?". La conduttrice ha cercato immediatamente di approfondire la questione, visibilmente indispettita e indignata. "Cosa?!? E’ vero, Taylor? Taylor rispondimi" ha incalzato la D'Urso. "Sinceramente non ricordo", ha replicato Taylor, che ha tenuto poi a precisare di essere stata invitata nel talk show per affrontare altri argomenti.

La D'Urso ha quindi congedato la Mega senza mezzi termini: "Ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona Fortuna!"

Dopo la diretta, Taylor si è sfogata su Instagram scagliandosi contro gli autori del programma, dai quali, secondo quanto riferito dalla 26enne friulana, era stata invitata a intervenire nel salotto della D'Urso per annunciare un suo ritiro momentaneo dalla tv per concentrarsi su altri progetti lavorativi. Taylor ha anche specificato che il gesto incriminato nella foto, quello del dito medio, era rivolto agli hater e non certo alla polizia dalla quale invece si sente protetta.