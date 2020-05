Barbara d'Urso si sbilancia sul figlio? "Fidatevi di me, non posso dirlo"

Gossip TV

Barbara d'Urso ammette: "Dei miei figli non parlo mai".

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La partenopea si reinventa continuamente e il suo estro si riflette sui suoi programmi, sempre molto seguiti e attuali. La d’Urso ha iniziato a frequentare sempre più assiduamente il mondo del web e, in particolare, Instagram dove condivide con i fan le sue cene o le sorprese più belle.

Barbara d'Urso insospettisce il popolo del web: c'entra suo figlio?

Proprio grazie al noto social network, Barbara si è messa in collegamento con Aldo Vitali, direttore di 'Tv Sorrisi e Canzoni'. La conduttrice, tuttavia, si è presentata con qualche minuti di ritardo, indispettendo i followers che sul web tendono ad apprezzare l’estrema puntualità. Barbara si è giustificata ammettendo: “Una bellissima notizia, fidatevi di me, non posso dirlo. Per venirvi a salutare ho tralasciato una delle cose più importanti della mia vita”.

Vitali, a conoscenza del fatto, ha assicurato: “E’ una cosa che ha super giustificato questo ritardo, le sarò grato eternamente per aver tralasciato questa notizia”. Mentre gli utenti cercavano freneticamente di capire a cosa si stesse riferendo la presentatrice, la bha commentato: “Giornata molto agitata per me per quella cosa che tu sai. Dei miei figli non parlo mai come, sai, anche a proposito di quella cosa di prima”.

Gli utenti sono rimasti basiti e hanno iniziato a teorizzare che la notizia riguardasse proprio uno dei figli di Barbara. Sicuramente, se così fosse, la presentatrice renderà partecipe il pubblico al momento giusto magari a Pomeriggio 5 o durante una diretta di Live- Non è la d’Urso.