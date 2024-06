Barbara d'Urso replica stizzita alle affermazioni di Pier Silvio Berlusconi sugli ascolti di Pomeriggio 5!

Gossip TV

Barbara d'Urso replica su Instagram alle affermazioni di Pier Silvio Berlusconi, che ha premiato Myrta Merlino e sottolineato come la sostituta della partenopea abbia fatto migliori ascolti con Pomeriggio 5.

Poche ore fa, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un bilancio dell’anno televisivo di Mediaset tra promossi e bocciati. L’AD ha parlato di Myrta Merlino e della nuova conduzione di Pomeriggio 5, promuovendo la conduttrice e assicurando che gli ascolti del programma sono stati ben più alti di quando al timone della conduzione c’era Barbara d’Urso. Ecco che arriva la piccata replica della presentatrice partenopea su Instagram!

Pier Silvio Berlusconi lancia una frecciatina a Barbara d’Urso

Si sta per concludere la stagione televisiva di Mediaset e per i vertici del Biscione è tempo di bilanci. Le novità introdotte da Pier Silvio Berlusconi hanno funzionato? Nella conferenza stampa a Milano, l’Ad ha voluto dire la sua su Pomeriggio 5 che è stato oggetto di molte polemiche dopo il forzato passaggio di testimone da Barbara d’Urso a Myrta Merlino. Sebbene il pubblico abbia manifestato dissenso per questa scelta, soprattutto per il trattamento inflitto a Barbara, che nell’intervista concessa a Mara Venier a Domenica In ha fatto intendere di aver elaborato questa scelta al pari di un trauma, Berlusconi parla molto bene del lavoro della Merlino, lanciando anche un’inaspettata frecciatina alla d’Urso.

Pier Silvio, dopo aver lodato Myrta, ha ammesso di non sentire la mancanza di Barbara almeno in termini di ascolti, dato che Pomeriggio 5 ha incassato uno share eccellente in questa stagione. Sebbene abbia concluso il discorso ammettendo di non aver nulla contro la presentatrice e di augurarle ogni bene, sembra che lei non abbia preso positivamente questo commento.

Barbara d’Urso replica così a Pier Silvio Berlusconi

La lontananza di Barbara d’Urso dalla televisione continua dopo che Mediaset l’ha silurata a favore di Myrta Merlino, sulla quale nell’ultima conferenza stampa tenutasi a Milano Pier Silvio Berlusconi ha detto parole di lode. La stoccata, invece, è stata tutta riservata a Barbarella che si è vista paragonata alla sua sostituta in negativo, dal momento che l’AD Mediaset ha fatto intendere che Merlino abbia collezionato uno share migliore. Ed ecco che, puntuale, arriva la replica della d’Urso che nelle sue Ig Stories ha scritto:

“Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”.

Insomma, Barbara non ha preso affatto bene il paragone così come le affermazioni di Berlusconi, nonostante lui sia sembrato cordiale con la conduttrice almeno pubblicamente, e ora tutti con i pop corn alla mano aspettando la prossima intervista della d’Urso che è sicuramente pronta a servire il suo caffeuccio bollente.