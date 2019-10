Barbara d’Urso replica ai tanti feroci attacchi: "Felice di dare...."

Gossip TV

La conduttrice su Instagram replica alle critiche degli ultimi giorni.

Dopo Morgan, Pamela Prati, Massimo Giletti, Alessandro Greco, Benji e ultima e non ultima Selvaggia Lucarelli, Barbara D'Urso ha deciso di replicare a tanti attacchi ricevuti nelle ultime ore, durante e dopo l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, il suo talk show in prima serata che accende gli animi dei presenti e anche degli assenti.

Non si scompone la conduttrice partenopea, abituata alle critiche - a volte anche feroci - di colleghi o giornalisti, e decide, ancora una volta, di rispondere con sobria eleganza. "Sono felice di dare un po’ di visibilità ad alcuni e soprattutto… sorrido e mando tanta gioia a tutti" , ha scritto Carmelita su Instagram, condividendo un articolo di 'Libero Quotidiano' in cui si legge: "Resisti Barbara: tanti nemici, tanto onore". Non solo, la D'Urso ha condiviso anche un articolo di 'Affari Italiani' in cui legge, "Ascolti tv: tutti contro Barbara D'Urso...ma poi fanno a gare per imitarla", al quale sono seguiti alcuni stralci di interviste di 'La vita In diretta' e di 'Storie Italiane' ad Adriano Panzironi, il discusso nutrizionista ospite più volte a Live - Non è la D'Urso.