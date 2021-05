Gossip TV

Luca Onestini smentisce il bacio tra il fratello Gianmarco e Valeria Marini a Supervivientes, lanciando una frecciatina a Barbara d'Urso.

Tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini è scattato il bacio a Supervivientes? Secondo Luca Onestini non sarebbe avvenuto nessun avvicinamento hot tra il fratello e la stellare showgirl. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato sui social, lanciando una frecciatina velenosa a Barbara d’Urso e Pomeriggio 5, che avrebbe riportato la notizia senza essersi assicurata della veridicità del gossip.

Luca Onestini lancia una stoccata a Barbara d'Urso

Gianmarco Onestini e Valeria Marini sono salpati alla volta di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Qui, la stellare showgirl ha legato molto con il connazionale, arrivando a confessare di essersi invaghita di lui e cercando un contatto fisico per sedurlo. Dai video rilasciati dal sito ufficiale del reality show iberico sembra che tra i due ci sia stato un avvicinamento hot, ma la notizia è stata smentita da Luca Onestini, certo che suo fratello non provi attrazione per la Marini.

L’ex volto di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram, accusando le testate di aver riportato un gossip inesistente e lanciando poi una velata frecciatina a Barbara d’Urso. Sebbene Onestini non faccia direttamente il nome della partenopea, infatti, il suo attacco verso quei programmi tv che hanno riportato una fake news per share sembra essere indirizzato a Pomeriggio 5, l’unico che si è occupato anche degli ultimi intrecci amorosi di Supervivientes. “La cosa che mi lascia più perplesso è che questa notizia, assolutamente inventata, sia arrivata in televisione. Sul web, lo sappiamo tutti, ci sono un’infinità di notizie false […] Che una notizia falsa raggiungesse però un programma televisivo mi ha stupito, perché chi ci lavora dovrebbe controllare”, ha sentenziato Luca.

Secondo l’ex gieffino, il fratello Gianmarco non prova attrazione per le donne più grandi nonostante “non ci sarebbe nulla di male, non sarebbero i primi con una differenza d’età enorme”. Onestini è certo che il bacio non ci sia stato, ma chissà come reagirà la d’Urso dopo aver ascoltato le sue accuse pubbliche.