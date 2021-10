Barbara D’Urso punge Amedeo Goria: “Da me a parlare di Vera, poi entri single al Grande Fratello Vip”

Gossip TV

Barbara D’Urso contro Amedeo Goria e Vera Miales.

Nello studio di Pomeriggio 5 si è tornato a parlare del Grande Fratello Vip e Barbara D’Urso vuole vederci chiaro sulla storia d’amore tra Amedeo Goria e Vera Miales. Ascoltando le parole dell’ultimo eliminato del reality show di Canale5, la presentatrice partenopea perde la pazienza e punge il giornalista.

Gf Vip, Barbara D’Urso smaschera Amedeo Goria!

La love story tra Amedeo Goria e Vera Miales - o presunta tale dato che il giornalista sportivo continua a dichiararsi single mentre lei veste già l’abito nuziale - ha scatenato una seria di polemiche tra i fan del Grande Fratello Vip. Tornata a parlare delle vicende dei gieffini nello studio di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha deciso di indagare, collegandosi proprio con Amedeo e ponendo all’ex gieffino una serie di domande spinose. Goria, nonostante le lacrime in diretta tv durante l’incontro con Vera, ha ribadito di non considerarsi fidanzato con la modella.

Barbara ha chiesto esplicitamente al giornalista se crede che la Miales abbia simulato la gravidanza per far parlare del loro flirt, e lui ha negato certo che non sia andata in questo modo. Incalzato dalle domande della partenopea, Amedeo si è tenuto sul vago, fin troppo visto che nella Casa si diceva pronto ad accogliere un nuovo figlio nella sua vita.

“Amedeo continua a dire che le vuole bene. Se uno mi dice che mi vuole bene, una due… No, o mi ami o non mi ami. E poi scusa, sei stato nelle mie trasmissioni 50 volte con questa storia di Vera. Dai, entri al Gf da single, esci e dici “si però le voglio bene, qualcosa in più di bene… Guenda contentissima devo dire. Dai a Guenda non piace!”, ha dichiarato la D’Urso canzonando apertamente Amedeo. Per il giornalista sportivo è arrivata anche un’altra frecciatina da parte di Aldo Montano che, durante l’incontro con la moglie Olga, ha sbeffeggiato l’ex compagno di viaggio.

