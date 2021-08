Barbara D’Urso presenta La Talpa? Il gossip

Gossip TV

Barbara D’Urso potrebbe essere la nuova presentatrice de La Talpa.

Da quando Mediaset ha ufficializzato il ritorno de La Talpa sulle sue reti, il pubblico ha iniziato a domandarsi chi prenderà il posto di Paola Perego al timone della nuova edizione del reality show. Sembra che, in pole position ci sia nientedimeno che Barbara D’Urso, ricompensata dopo la drastica riduzione dei suoi programmi su Canale5.

La Talpa, Barbara D’Urso è la nuova presentatrice?

Dopo il duro colpo inflitto con la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, per Barbara D’Urso potrebbe esserci una buona notizia all’orizzonte. La presentatrice partenopea ha visto i suoi programmi tv dimezzati dal Biscione, ma si è mostrata molto positiva sul suo futuro, rassicurando i fan e promettendo il suo ritorno in prima serata. Proprio a tal proposito, si vocifera che la D’Urso potrebbe essere la nuova presentatrice de La Talpa, il reality show che torna in Tv nel 2022 con una nuova edizione.

“Mediaset starebbe vagliando una ‘pazza idea’ per quanto riguarda la conduzione della trasmissione. Nelle scorse ore, infatti, sarebbe stato fatto il nome di Barbara d’Urso. Un nome clamoroso non soltanto perché permetterebbe a Carmelita di tornare in onda in prima serata, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso (e di Domenica Live) e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip, ma anche perché potrebbe essere letto come uno sgarbo a Lucio Presta, manager e marito di Paola Perego in aperta guerra ormai da tempo con la d’Urso”, questa l’indiscrezione lanciata da TvBlog. Sarà Barbara a condurre il programma oppure Mediaset spingerà per il ritorno di Paola Perego, che ha prestato il suo volto come conduttrice del format nelle sue varie stagioni?