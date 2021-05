"Barbara d'Urso non è più single": chi è il nuovo amore della presentatrice

Gossip TV

Barbara d'Urso sarebbe fidanzata con Francesco Zangrillo secondo le recenti indiscrezioni.

Ricordate quando, poche settimane fa, si parlava di un ammiratore segreto che avrebbe corteggiato prima Barbara d’Urso e poi Elisabetta Gregoraci? Bene sembrerebbe essere l’indiscrezioni vera, ma solo in parte. Mentre per la showgirl calabrese non c’è alcun amore in vista, per la d’Urso le cose sono ben diverse: la presentatrice partenopea non è più single!

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo nuova coppia?

Da diverse settimane si sussurra il nome di Francesco Zangrillo assicuratore di 48 anni, con un divorzio alle spalle e tre figli, che non ha proprio nulla a che vedere con il mondo dello showbitz. Perché allora tutto questo interesse per lui? Inizialmente si è vociferato che Zangrillo avesse corteggiato Barbara d’Urso ed Elisabetta Gregoraci, creando una rivalità tra le due presentatrice. La notizia è stata smentita dal diretto interessato, che ha fatto sapere sul suo riservatissimo profilo Instagram, di non aver mai spedito alcun mazzo di rose alla Gregoraci e di essere impegnato con un’altra persona. La donna in questione sarebbe proprio la d’Urso, stando alle ultime rivelazioni di Roberto Alessi che ha fatto sapere che la partenopea può dichiararsi ufficialmente impegnata.

“Barbara d’Urso ha compiuto gli anni la settimana scorsa, e ho avuto una notizia: finalmente non è più single. Un uomo, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo (nessuna parentela – pare – con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano), ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”, ha scritto Alessi sull’ultimo numero di Novella 2000. La d’Urso è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma chissà che questa sia la volta buona per lei!