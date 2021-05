Barbara d’Urso nella bufera: “Chiunque va nei suoi programmi viene pagato”

Gossip TV

Maria Laura De Vitis, ex fiamma di Paolo Brosio fa rivelazione sconcertanti su Barbara d’Urso e Fabrizio Corona.

Barbara d’Urso è stata travolta da un’ondata di polemiche dopo l’intervista che Maria Laura De Vitis, ex fiamma di Paolo Brosio, ha concesso a Fanpage. La giovane, infatti, ha assicurato di essere stata pagata per presenziare nei programmi della presentatrice partenopea, che invece ha sempre sostenuto di non sborsare un euro per i suoi ospiti, per poi parlare di un accordo con Fabrizio Corona. Ecco le rivelazione inaspettate della De Vitis.

Barbara d’Urso paga i suoi ospiti? Parla Maria Laura De Vitis

Ricordate la storia d’amore tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, alias ‘topolino e topolina’, che ha fatto tanto discutere i fan del giornalista? L’intricata vicenda è stata affrontata più volte nei salotti di Barbara d’Urso, tra tradimenti presunti o tali, colpi di scienza trash e confessioni inaspettate. Ora, Maria Laura e Paolo si sono lasciati ufficialmente e la giovane ha deciso di fare alcune rivelazioni scottanti sull’intera vicenda. “Non mi aspettavo questo riscontro mediatico. Ho conosciuto Paolo Brosio in un modo molto tranquillo e abbiamo passato l’estate insieme. Quando è entrato nella Casa del GF Vip non mi aspettavo di essere tirata dentro tutto questo. Fare tv mi piace ma avrei preferito farla non come “fidanzata di”. Adesso punto a una mia carriera indipendente ma non ho mai voluto sfruttare Paolo”, ha spiegato la De Vitis che ha ripercorso la storia con l’ex concorrente del Gf Vip.

Dopo essersi conosciuti a Forte Dei Marmi alla fine di agosto ed essersi scambiati il primo bacio, Paolo avrebbe chiesto alla giovane di non rivelare nulla della sua partecipazione al reality show di Canale5. Nella vicenda, tuttavia, si inserisce anche Farbizio Corona che, a detta della De Vitis, avrebbe provato a manipolare la sua presenza in tv. “Ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa. Avevamo degli amici in comune che mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato […] Oggi credo sia stato Fabrizio a chiedere loro di portarmi da lui. Me lo avevano proposto spiegandomi che mi avrebbe dato due dritte. L’ho incontrato a Milano a casa sua. Mi disse che vedeva in me un grande potenziale, che avrebbe avuto un progetto per farmi fare tv […] Non è vero che Brosio mi pregava e che mi chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. Fabrizio mi ha consigliato di dire così ma quando sono andata dalla D’Urso ho raccontato la verità, non la sua versione. Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv. Cosa che avrebbe fatto passare male sia Paolo che me” queste le rivelazioni che la De Vitis ha fatto su Corona.

Dopo aver ammesso di essere rimasta in buoni rapporti con Brosio, Maria Laura ha confessato di aver ricevuto un compenso per presenziare nei salotti della d’Urso: “Chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro”. Una rivelazione che cozza con la versione di fatti sostenuta dalla presentatrice partenopea, che ribadisce sovente di non pagare nessuno dei suoi ospiti.