Barbara d’Urso insultata pesantemente da Sergio Vessicchio, lei reagisce adirata, video

Lite furibonda al Live- Non è la D'urso. La conduttrice chiude il collegamento.

Durante la diretta dell'ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, uno degli ospiti in collegamento, il giornalista Sergio Vessicchio ha insultato pesantemente Barbara D'Urso, scatenando l'ira della conduttrice.

Vessicchio è stato invitato nel talk show di Mediaset per parlare della recente radiazione dall’Ordine dei Giornalisti avvenuta dopo delle frasi sessiste pronunciate nei confronti di guardalinee donna. Il giornalista ha attaccato la padrona di casa, ribadendo che anche lei è stata radiata dall'ente pubblico. Carmelita ha tenuto a precisare quindi che in passato ha restituito il suo tesserino da giornalista perché faceva delle pubblicità all’interno di un programma televisivo. La d’Urso ha poi spiegato di aver vinto la battaglia legale contro Enzo Iacopino, ex Presidente dell’Ordine dei Giornalisti. "Sosteneva che non potessi più fare interviste in quanto fuori dall’Albo ma il Tribunale ha dato ragione a me", ha chiarito la conduttrice.

Il giornalista dopo aver insultato la D'Urso ha inveito anche contro gli altri ospiti presenti in studio e contro la trasmissione: "Tu fai una televisione becera, è questa la verità. Non vuoi che vengo perché io ti dico la verità in faccia, io ti metto ko! Ti faccio nera!" A queste parole, tra lo sconcerto generale, Carmelita ha replicato: "Ha ragione, la mia televisione non si porta più cosi, come non si portano più quei tuoi capelli io decido che nella mia televisione tu non ci stai. Salutami a soreta".