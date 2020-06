Barbara D'Urso, incidente per la conduttrice: ecco come sta e cosa è successo, video

Gossip TV

La conduttrice è sotto antidolorifici per un'ustione di secondo grado.

Momento doloroso per Barbara D'Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Live-Non è la d'Urso, attraverso un post su Instagram, ha informato i fan di essersi provocata un’ustione di secondo grado alla mano destra sulla quale al momento è stata applicata una vistosa fasciatura.

Brutto incidente per Barbara D'Urso: "Sono sotto antidolorifici"

Brutto incidente per la D'Urso. La conduttrice è intervenuta su Instagram dove ha puntualizzato che avrebbe preferito tenere privata tutta la questione ma che ciò non è stato possibile in quanto tra pochi giorni sarà in diretta con Live-Non è la d'Urso e dunque l’infortunio sarebbe stato comunque visibile a tutti. Scendendo nel dettaglio, Barbara ha pubblicato tre video in cui, davanti a un bicchiere di vino, spiega cosa le è successo:

Devo condividere una cosa con voi. Sapete che io non condivida proprio tutto, le mie cose private evito. C'è una cosa che in realtà io non avrei voluto condivedere con voi però ho deciso di farlo perché tra due giorni sono in diretta e quindi questa cosa voi l'avreste capita. [...] È uccessa una cosa, che mi sono fatta parecchio male. Non volevo dirlo tanto non ve ne saresti accorti e invece siccome la cosa è bella pesantuccia sono costretta domenica sera ad andare in onda così. Quando mi sono resa conto che questa cosa dovrò portarla così, anche coprirla con un guanto non sarebbe servito. Qui sotto ho un'ustione bella importante, è stato un momento bello doloroso, sto sotto antidolorofici però le cose brutte sono altre, guarirò. Ci ho pensato se dirlo o no, avrei preferito di no. Domenica sera sarò così in diretta quindi tanto vale avvertirvi prima. Ciao, vi voglio bene. Beviamo per dimenticare.

Barbara non ha reso nota la dinamica che ha fatto scaturire l’incidente. Seppur la conduttrice partenopea è apparsa sorridente nel spiegare il fatto, pare che l’infortunio non sia proprio di quelli più lievi e che non sia stato per nulla indolore.

Leggi anche Giulia De Lellis scrive un nuovo libro?

Intanto, negli ultimi giorni ha preso sempre più piede l’indiscrezione di un ridimensionamento della D’Urso a partire dalla prossima stagione. Qualcuno, infatti, aveva ipotizzato una cancellazione di Domenica Live a cui avrebbe dovuto subentrare un talk show condotto da Alfonso Signorin. Rumor che sono stati subito smentiti da Mediaset che, con un tweet, ha confermato Live-Non è la d’Urso, Domenica Live e Pomeriggio 5.