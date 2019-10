Barbara D'Urso: "Ho denunciato un profilo fake, dietro c'era un noto giornalista"

Gossip TV

La conduttrice su Instagram: "Se avessi saputo che dietro tutto questo ci fosse stato questo giornalista non avrei mai fatto una denuncia contro ignoti, bastava dirlo"

Pochi minuti fa, Barbara D'Urso ha condiviso un video sul suo account Instagram nel quale ha informato di aver denunciato un profilo fake che da un anno e mezzo pubblicava contenuti aggressivi e volgari coinvolgendo anche i suoi figli. La D'Urso ha rivelato di aver sporto denuncia verso ignoti ma, grazie alla polizia postale, ha scoperto chi si celava dietro al profilo fake e da chi veniva consigliato. La conduttrice ha rivelato il nome del profilo in questione, Barbaracarmelitdurto, che collaborava con un noto giornalista. Stando a quando riferito dalla D'Urso, il giornalista dava indicazioni e esortazioni precise alla persona che gestiva il profilo, complimentandosi dei contenuti che pubblicava.

La conduttrice partenopea non ha voluto fare il nome del giornalista ma è stato proprio quest'ultimo a rivelarsi. E' il noto giornalista di Dagospia Alberto Dandolo, che lo ha reso noto con un post nel quale ha ammesso di essere stato indagato per stalking telematico dalla D’Urso.

"Se da un lato sono indagato per stalking telematico ai danni della signora Maria Carmela D'Urso (con la D maiuscola) dall'altra mi utilizza come fonte per una lunga fetta di trasmissione, quella sul triangolo Sarcina-Incorvaia-Scamarcio. I miei articoli di Oggi e Dagospia vengono letti in diretta. Una bizzarra anomalia la vittima che usa lo stalker come fonte autorevole. Per fortuna mi cita Clizia!, ha scritto Alberto Dandolo su Instagram.