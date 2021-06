Barbara d’Urso ha una nuova rivale: Silvia Toffanin vuole la domenica di Canale5

Gossip TV

Continuano a rincorrersi le voci sul presunto declassamento di Barbara d’Urso, che dovrà competere anche con Silvia Toffanin per la domenica di Canale5.

Continuano ad affollarsi possibili scenari che vedono Barbara d’Urso alle prese con diversi rivali per mantenere la sua supremazia a Canale5. La presentatrice partenopea, dopo essere stata costretta a salutare - si mormora per sempre - Live-Non è la d’Urso, ora avrebbe trovato una nuova collega pronta a sottrarle il blocco televisivo della domenica pomeriggio su Canale5. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, amata conduttrice di Verissimo, che ora vorrebbe lanciarsi in un nuovi progetti su Mediaset.

Barbara d’Urso minacciata da Silvia Toffanin? Lotta per la domenica di Canale5

Barbara d’Urso è uno dei volti più amati di Mediaset ma, nonostante gli ascolti altissimi e un pubblico affezionato che garantisce una continuità di attenzione mediatica, i programmi della presentatrice partenopea sembra stiano per essere drasticamente ridimensionati. La d’Urso ha salutato in anticipo Live-Non è la d’Urso e si vocifera che la pausa per il talk show si trasformerà ben presto in un addio definitivo, visti i risultati poco positivi dell’ultima edizione, e il ritorno di Enrico Papi che ha sollevato qualche polemica. In pericolo anche la domenica di Canale5, che da anni è in mano alla d’Urso con Domenica Live.

Prima di concludere la stagione televisiva, a Barbara è stato concesso più tempo per Domenica Live, che si è divisa in un blocco dedicato all’attualità e un altro dedicato al mondo dello spettacolo e gossip. Nelle ultime settimane si sono rincorse diverse indiscrezioni sul futuro della d’Urso a Mediaset, e c’è chi ipotizza che la partenopea sarà scalzata da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, mentre giunge un nuovo rumor che riguarda Silvia Toffanin. La presentatrice di Verissimo, infatti, sarebbe pronta ad occupare anche uno spazio nella domenica di Canale5, costringendo Barbara ad adeguarsi.

“L’intenzione è quella di puntare su un format sul modello La Domenica del Villaggio. E fin qui niente di nuovo. Ciò che fa sussultare è il volto noto che potrebbe trovare spazio nel dì festivo di Canale 5. Si tratta di una signora dell’azienda, anzi della First Lady di Cologno Monzese […] Silvia Toffanin è in predicato di prendere possesso della nuova domenica pomeriggio. Per la conduttrice di Verissimo, sembra arrivata l’ora di uscire dalla comfort zone del salotto prefestivo per cimentarsi con una nuova sfida. Consapevoli dell’impervio terreno e del rischio che un “nuovo programma” comporta, a Mediaset starebbero lavorando per trovare un degno traino a Silvia Toffanin. Il programma della signora Berlusconi, infatti, non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte”, questa la rivelazione di Davide Maggio. Cosa ne pensate?