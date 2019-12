Barbara D'Urso, gaffe clamorosa: sbaglia ospite e confonde Chiara Biasi con Chiara Nasti, video

Gossip TV

L'errore epico di Carmelita durante l'ultima puntata di Live.

Durante il tredicesimo appuntamento con Live Non e La D'Urso, andato in onda ieri, lunedì 9 dicembre 2019, il pubblico e telespettatori hanno assistito ad un'incredibile gaffe della conduttrice che ha scambiato un ospite per un altro. Nella fattispecie, è stato introdotto l’argomento "influencer e guadagni" par parlare dal caso di Chiara Biasi che, durante uno scherzo organizzato da 'Le Iene' ha affermato che per la cifra di 80 mila euro non si alzerebbe nemmeno dal letto, una frase per cui ha subito accese critiche alimentando molte polemiche. Barbara ha dunque accolto l'ospite, l'influencer campana Chiara Nasti confondendola con Chiara Biasi.

"Ciao Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista di questa settimana", ha esordito la D'Urso, salutando la Nasti che è apparsa subito un po' disorientata. Dopo attimi di silenzio, sono intervenuti gli autori dello show che hanno informato la padrona di casa dell'errore. "Come no? Che è successo? Il caso della settimana, sì…", ha ribadito la conduttrice che poi, resasi conto della gaffe, ha ammesso di aver confuso le due Chiare.