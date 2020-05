Barbara D'Urso furiosa a Pomeriggio 5: "Sono scioccata, siete dei deficienti"

Gossip TV

Iconize aggredito, la conduttrice sbotta in diretta.

Nella puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri mercoledì 13 maggio 2020, Barbara D'Urso si è collegata con Marco Ferrero, in arte Iconize. Il popolare influencer è stato vittima di una aggressione a sfondo omofobo e a denunciare di essere stato insultato e picchiato per le vie di Milano è stato proprio lui attraverso i suoi profili social.

L'ira di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

"Sono completamente scioccata. Nel 2020 siamo ancora qui a parlare per colpa di alcuni cretini" ha commentato Barbara a Pomeriggio 5 per introdurre Iconize. Il ragazzo si è mostrato con il volto tumefatto e ha raccontato i dettagli dell’episodio in cui è stato aggredito perchè omosessuale: "Per prima cosa mi sono fiondato a casa e ho chiamato mia mamma. Lei è una persona empatica, sensibile, subito mi ha detto di prendermi una pastiglia per dormire e mi ha consigliato di rilassarmi. [...] Sono contentissimo di parlare con te perchè tu per me sei una persona speciale e ti ringrazio perchè da sempre dalla parte della comunità Lgbt".

Le dichiarazioni di Marco hanno fatto letteralmente infuriare la conduttrice che ha sbottato affermando: "Ancora non hanno capito che in qualunque modo di chiamino pensano di offenderti ma sono soltanto deficienti loro. La gente a casa deve comprendere l’ignoranza di quattro cretini che l’hanno conciato così perchè gay. Sono scioccata".

Leggi anche La confessione privata di Barbara D'Urso

Influencer e fotografo, Iconize fece coming out nel 2015 svelando di essere gay. Tanti i commenti di sostegno e affetto arrivati a Iconize, vittima di un’aggressione omofoba, da parte di milioni di follower, ma anche da personaggi del mondo dello spettacolo come Giulia Salemi, Francesca Cipriani e Chiara Nasti.