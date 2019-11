Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5: "Poveracci"

Gossip TV

La conduttrice si lascia andare a un duro sfoto contro gli haters che l'attaccano sui social.

Barbara d’Urso si è lasciata andare a un lungo sfogo in diretta a Pomeriggio 5 contro gli haters che la criticano e offendono continuamente sul web. La conduttrice ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, approfittando del racconto di Cinzia, cantante neomelodica, vittima di uno stalker e di tanti attacchi sui social.

Lo sfogo di Barbara D'Urso

Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri martedì 12 novembre 2019, la D'Urso si è sfogata contro gli haters che la attaccano costantemente sui vari canali social. La conduttrice non ama parlare di questi argomenti, ieri, però, durante il racconto di una cantante di nome Cinzia Paglini, ne ha approfittato per ribadire che non bisogna dare peso a cose di questo tipo: "Sono delle poveracce. Le donne che sono ossessionate e trovano pretesti per attaccare le altre donne, sono insoddisfatte. Ma chi se ne frega. Anche io quando mi alzo la mattina trovo tanti commenti ma non li leggo. Il loro obiettivo è che tu replichi. Loro vivono così. Tu non rispondi e non gliela dai vinta".

Amata e odiata, la D'Urso si trova spesso a dover affrontare dure e pesanti critiche da parte di chi non la vorrebbe in televisione. Per ora il web però, in particolare gli utenti di Twitter, non hanno reagito alle parole di Barbara. Probabilmente stavolta anche gli haters si sono ammutoliti dinanzi alle forti dichiarazioni della presentatrice, che ha fatto intendere chiaramente di non dare peso ai post offensivi o alle critiche non costruttive.