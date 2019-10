Barbara d’Urso e Marco Columbro è quasi rissa a 'Live- Non è la d'Urso', video

Gossip TV

Volano stracci tra padrona di casa e l'ex conduttore.

Durante la terza puntata di Live - Non è La d'Urso, un dibattito tra alcuni vip ospiti per raccontare le loro difficoltà economiche dopo anni di vita agiata, ha preso una piega del tutto inaspettata. Nel talk show di Barbara d'Urso, Marco Columbro, Maria Teresa Ruta, Enzo Paolo Turchi, Giucas Casella sono intervenuti per poter confermare (o smentire) i problemi economici di cui sono resi protagonisti delle cronache degli ultimi anni: A tal proposito, dopo una clip lanciata dalla d'Urso, a scagliarsi contro la padrona di casa, è stato l'ex conduttore Marco Columbro.

"Se siamo qui a parlare del gossip e dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare dei miei fatti - ha esordito Columbro - Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va. Chiaro?". La d’Urso incredula alle sue parole, ha domandato: "Stai dicendo a me?" “Sto dicendo a te, sì - ha replicato l'ex conduttore - Appena arrivato… un sacco di stro****. Sono venuto qui per parlare di ‘cambio vita’, parliamo di quello". La conduttrice ha quindi ribattuto: "Siccome io sono stata carina e ho voluto che tu smentissi quelle stro****, scusatemi la parola, che hanno scritto, invece di essere grato mi attacchi pure? Va bene, hai cambiato vita ma hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io".

"Sei polemico inutilmente", ha precisato ancora la padrona di casa. A quel punto la replica di Columbro è sembrata ancora più aggressiva e fuori luogo: "Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito", ha dichiarato tra lo stupore generale. "Pensavo di fare una cosa carina nei tuoi confronti", ha proseguito Barbara. "Carina cosa? Ma chi se ne frega…". "A me del gossip non interessa", ha concluso l'ex conduttore.