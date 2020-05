Gossip TV

L'opinione dell'ex agente su tre regine della tv: Barbara d'Urso, Maria de Filippi e Simona Ventura.

Il popolare manager veneto, Lele Mora ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su tre regine della tv, Barbara d'Urso, Maria de Filippi e Simona Ventura con cui Mora ha lavorato insieme diversi anni.

Barbara d’Urso e l'opinione di Lele Mora: "Si è vista la sua fragilità"

In una diretta Instagram con la pagina Tvlo, l'ex agente dello spettacolo ha fatto i complimenti a Carmelita e Queen Mary, instancabili pilastri dell'azienda Mediaset. Mora ha parlato della recente puntata di Live Non è La D'Urso in cui la conduttrice si è visibilmente commossa in occasione di una sorpresa organizzata dalla redazione che le ha mostrato una clip con suoi affetti più cari. "Lì si è vista la fragilità della signora d’Urso…E’ una grande professionista e sa affrontare tutto", ha dichiarato Lele Mora che poi ha aggiunto: "Ha una grande forza e capacità…Tutti la criticano, ma tutti la guardano…E’ una donna che lavora giorno e notte per i suoi programmi…Ha una grande costanza."

Mora, parlando di Maria De Filippi, ha rilevato poi il segreto del suo successo, legato ad una collaboratrice che la consiglia in tutto:

"La sua capo progetto, la sua produttrice…Nessuno conosce, ma è lei che rende grandi i suoi programmi…Che si chiama Sabina Gregoretti…Guarda cosa ha fatto lei di Maria? Quest’ultima è una grande esecutrice, ma dietro ha una persona di grande spessore. La aiuta a non sbagliare…Loro lavorano in simbiosi!" Il popolare manager ha parlato infine della sua ex collega Simona Ventura, non nascondendo una certa delusione sugli attuali rapporti con Super Simo: "I nostri rapporti sono interrotti. Senza di me non ha avuto più contratti grossi..Bisogna star dietro alle persone che ti vogliono bene" , ha dichiarato Mora.