La dedica della conduttrice al suo ex marito.

Barbara Carmelita D'Urso ha deciso di sorprendere tutti i suoi fan e ha pubblicato su Instagram uno scatto e una dedica che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Barbara d’Urso, colpo di scena: "Questo è l'uomo che ho amato di più"

La conduttrice ha postato un'immagine con il suo ex marito, il produttore cinematografico Mauro Berardi a cui è stata legata sentimentalmente dal 1982 al 1993 e padre dei suoi due figli, Giammauro e ed Emanuele. "Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché" ha scritto Carmelita sul suo profilo Instagram.

Domani, 7 maggio 2020, la D'Urso compierà 62 anni ed è lo stesso giorno in cui festeggia il compleanno l'ex marito Mauro. Ma come trascorrerà il compleanno la conduttrice partenopea? "Penso che sarò da sola - ha dichiarato di recente a TV Sorrisi Canzoni - altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno". Domani, proprio nel giorno del compleanno, Barbara svelerà altri interessanti retroscena sulla foto e sull'ex compagno.