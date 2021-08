Ballando con le stelle, un campione olimpico nel cast? Ecco di chi si tratta

Gossip TV

Marcell Jacobs a Ballando con le stelle? La proposta della fidanzata Nicole.

A pochi giorni dal triondo alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs è pronto per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle? A lanciare l'indiscrezione è Il Corriere della Sera, che ha riportato un'interessante intervista rilasciata dalla fidanzata del campione sportivo.

Marcell Jacobs: dalle Olimpiadi di Tokyo a Ballando con le stelle?

Marcell Jacobs nel cast di Ballando con le stelle? A rispondere a questa domanda è la fidanzata Nicole Daza che, intervistata da Il Corriere della Sera, ha confessato: "Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque".

Jacobs quindi potrebbe partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle non come ospite, ma come concorrente per tutte le puntate del popolare talent show di Milly Carlucci in partenza in autunno.

Fra i nomi che potrebbero salire sul palco di Ballando spuntano quello dell’attrice Valeria Fabrizi, Federico Fashion Style, Morgan, la cantante Mietta, l’ex Miss Italia Rachele Risaliti, Sara Croce e l’attrice Antonella Ferrari. Per saperne di più non ci resta che attendere nuove indiscrezioni o anticipazioni sulla nuova edizione del programma.

