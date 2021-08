Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale sull'addio di Raimondo Todaro: "Preferisco non entrare nei particolari"

Gossip TV

Il ballerino professionista commenta la scelta di Raimondo di lasciare Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le stelle, il popolare talent show condotto da Milly Carlucci. Una scelta inaspettata che ha generato non poche polemiche e che è stata commentata anche dal suo collega Simone Di Pasquale.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle, le parole di Simone Di Pasquale

L'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle ha spiazzato un pò tutti, in particolar modo la conduttrice Milly Carlucci che non ha nascosto la sua delusione sui social. Stando alle ultime indiscrezioni, ritroveremo il ballerino professionista, volto storico del talent show Rai, tra i professori della nuova edizione di Amici.

A commentare la decisione di Todaro di lasciare Ballando con le stelle ci ha pensato il suo collega Simone Di Pasquale che, intervistato da Nuovo, ha dichiarato: "Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità".

Di Pasquale ha poi continuato rivelando di non aver trovato carina la discussione tra Raimondo e Milly: "Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa".

