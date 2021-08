Ballando con le stelle, Samanta Togni sull'addio di Raimondo Todaro: "Sono scelte personali"

Gossip TV

Samanta commenta la scelta del suo collega Raimondo di lasciare Ballando con le stelle.

Dopo tanti anni, il ballerino professionista Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le stelle. Un addio inaspettato e discusso che è stato commentato anche dalla sua ormai ex collega Samanta Togni.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle, le parole di Samanta Togni

La decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le stelle ha spiazzato un pò tutti. Stando alle ultime indiscrezioni ritroveremo il ballerino professionista, volto storico della trasmissione condotta da Milly Carlucci, nel cast artistico della nuova edizione di Amici, che partirà eccezionalmente a settembre su Canale 5.

A commentare la scelta di Todaro ci ha pensato Samanta Togni che, intervistata da Superguidatv, ha dichiarato: "Non conosco le dinamiche precise. Quando ho letto il post che aveva pubblicato Raimondo gli ho fatto il mio in bocca al lupo. Sono scelte molto personali ma considerando che è un caro amico non posso che augurargli il meglio".

Dopo aver detto la sua sull'addio di Raimondo a Ballando con le stelle, la Togni ha rivelato che in un talent show le piacerebbe vestire sia i panni di giudice che di insegnante: "L’uno non escluderebbe l’altro. Potrei stare da una parte ma anche dall’altra. Sarebbero due esperienze meravigliose in ogni caso perché avrei qualcosa da imparare sia vestendo i panni di giudice che quelli di insegnante. [...] La danza rimarrà nel mio cuore".

Foto: Ansa