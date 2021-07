Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro lascia: l’annuncio ufficiale

Gossip TV

Raimondo Todaro, attraverso il suo profilo social, annuncia il ritiro ufficiale da Ballando con le Stelle.

Per i fan di Ballando con le Stelle questo non può che essere un duro colpo. Raimondo Todaro, attraverso il suo profilo social ufficiale, ha annunciato il suo addio allo show danzante di Milly Carlucci. Il ballerino, dunque, non sarà presente nel cast della nuova edizione del programma di Rai1.

Ballando con le Stelle: l’addio di Raimondo Todaro

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è in fase di lavorazione e iniziano a spuntare i nomi dei primi Vip arruolati da Milly Carlucci. Dopo lo sfogo di Morgan, che ha accettato di mettersi alla prova nello show danzante di Rai1, arriva un’altra notizia clamorosa e decisamente inaspettata. Raimondo Todaro, volto iconico del programma da diversi anni, ha annunciato la sua intenzione di lasciare per sempre attraverso il suo profilo social.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, ha scritto Todaro su Instagram. Non conosciamo ancora le motivazioni che hanno spinto il ballerino a dire addio a Ballando con le Stelle, ma c’è da presumere che Raimondo voglia mettersi alla prova con una nuova, emozionante, avventura.