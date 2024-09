Ballando con le stelle, Raimondo Todaro lancia una frecciatina alla giuria: "Esclusa Carolyn Smith, gli altri giurati non..."

Gossip TV

L'ex professore di ballo della scuola di Amici, Raimondo Todaro, lancia una velenosa frecciatina alla giuria di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che partirà sabato 28 settembre in prima serata su Rai 1. Nell'attesa, l'ex insegnante di ballo Raimondo Todaro ha rilasciato un'intervista nel salotto televisivo de La Volta Buona in cui ha lanciato una velenosa frecciata alla giuria del talent show condotto da Milly Carlucci.

La giuria di Ballando con le stelle nel mirino di Raimondo Todaro

Sabato 28 settembre si apre il sipario sulla nuova stagione di Ballando con le stelle, che andrà in onda in prima serata su Rai1. Ritroveremo in studio la conduttrice Milly Carlucci e la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

A lanciare una velenosa frecciatina alla giuria di Ballando con le stelle ci ha pensato il ballerino e coreografo Raimondo Todaro, che è stato messo davanti a una scelta proprio da Caterina Balivo: tritare la foto di Alessandra Celentano o quella dei giudici del talent show di Rai 1:

Trito i giurati di Ballando. Come mai? Perché certe volte la giuria di Ballando per me era insopportabile. Esclusa Carolyn, gli altri non ci capiscono una ceppa. Quindi tritiamo la giuria di Ballando e mi tengo la mia buona amica Cele. Alla fine dalla Celentano le critiche le accetti perché è una professionista. La vede in maniera diversa, però ha studiato una vita. Loro, con tutto il bene, però...

Barbara D'Urso ballerina per una notte

È tutto pronto per la nuova e attesissima stagione di Ballando con le stelle. 13 i personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno alla prova come ballerini sulla famosa pista da ballo di Rai 1: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Anna Lou Castoldi. Nonostante il rifiuto di Chiara Ferragni, Milly Carlucci ha comunque trovato il modo di stupire il suo pubblico affezionato. In qualità di ballerina per una notte, infatti, ci sarà anche Barbara d’Urso.

