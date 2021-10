Ballando con le Stelle nella bufera, Milly Carlucci fa chiarezza su Mietta e Remo Remigi

Gossip TV

Le dichiarazioni della conduttrice del talent show di Rai1 che fa il punto sulla situazione.

"Per entrare all'Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all'ingresso il nostro green pass e poi abbiamo tutti la misurazione della temperatura. Per maggiore sicurezza facciamo anche il tampone rapido. Se tutti abbiamo il green pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l'unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull'origine del green pass che può nascere o da vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da tampone ogni 48 ore" queste le dichiarazioni di Milly Carlucci in seguito alle polemiche relative alla cantante Mietta tra i protagonisti della sedicesima edizione di Ballando con Le Stelle.

Negli ultimi giorni, è esploso il caso (e il caos) sul programma riguardo a Mietta e alla sua assenza dal talent. La cantante ha spiegato di essere risultata positiva al Covid-19 e pertanto si trova ora in isolamento come da prassi. La vicenda ha avuto immediate contestazioni sollevate, in primis, da Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista che fa parte della giura del programma, ha domandato se alla cantante se si fosse vaccinata e sono esplose le polemiche quando la diretta interessata si è rifiutata di dare una risposta, per poi ammettere di non averlo fatto per ragioni riguardanti la sua salute.

Per quanto riguarda Memo Remigi, Milly Carlucci ha dichiarato: "Sono circolate notizie totalmente false". La conduttrice ha spiegato che il cantante ha avuto "un incontro fugace con una persona che lo ha incluso nel tracciamento". Remigi è risultato negativo al tampone rapido e al tampone molecolare e presto tornerà a danzare insieme agli altri concorrenti del talent.