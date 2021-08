Ballando con le stelle: nel cast anche una famosa cantante?

Gossip TV

Mietta verso la nuova edizione di Ballando con le stelle.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, nel cast troveremo anche Mietta, la famosa cantante che, l'anno scorso, ha partecipato anche a Il cantante mascherato.

Mietta nel cast di Ballando con le stelle, l'indiscrezione

ll cast di Ballando con le stelle inizia a prendere forma. Dopo Morgan, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi e Federico Fashion Style, pare che anche la cantante Mietta sia pronta a mettersi in gioco nel popolare talent show della Carlucci. A rivelarlo è TvBlog: "Fra i vari sondaggi in corso, uno il cui esito appare molto favorevole rispetto ad una partecipazione a Ballando con le stelle 2021 vede protagonista la cantante e attrice Mietta".

Dopo aver impersonato il ruolo della Farfalla a Il cantante mascherato, Mietta salirà sul palco della nuova edizione di Ballando con le stelle?: "Mietta ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, ma la canzone non è stato il suo unico impegno, la ricordiamo anche attrice nella Piova 8, ma anche nel recente La banda della Marana. In tv ha partecipato come concorrente a Music farm e come giudice in Star academy e All together now. Sempre come concorrente ha fatto Tale e quale show e il recente Cantante mascherato, dove è entrata in contatto con il gruppo guidato da Milly Carlucci, che ora potrebbe continuare a frequentare nell’edizione 2021 di Ballando con le stelle" si legge sul sito.

Doccia fredda invece per Milly, che quest'anno dovrà fare a meno di Raimondo Todaro. Rumor rivelano che lo storico maestro di ballo di Ballando con le stelle a settembre entrerà a far parte del cast di Amici 21.

