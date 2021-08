Ballando con le stelle, Natalia Titova su Raimondo Todaro: "Avrà avuto bisogno di trovare nuovi stimoli"

Gossip TV

Natalia Titova commenta la scelta di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le stelle.

Dopo Simone Di Pasquale, anche Natalia Titova ha commentato la scelta di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le stelle. Intervistata dal settimanale Nuovo, la ballerina e coreografa ha rivelato di non aver apprezzato il comportamento assunto dal suo collega nei confronti della conduttrice Milly Carlucci.

Natalia Titova parla dell'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

L'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle ha suscitato non poche polemiche. Al contrario di quanto riportato nelle ultime settimane, però, dietro la scelta del ballerino di lasciare il talent show di Milly Carlucci non ci sarebbe nessuna trattativa in corso con Maria De Filippi per entrare nel cast della nuova edizione di Amici.

A dire la sua sull'addio di Todaro ci ha pensato la Titova che, intervistata da Nuovo, ha dichiarato: "Trovo sbagliato il modo in cui se ne è andato…Al suo posto avrei parlato di persona a Milly, come ho fatto io anni fa quando lasciai a malincuore [...] Dopo tanti anni rischi di abituarti allo stesso programma e l’adrenalina viene meno…Forse avrà avuto bisogno di trovare nuovi stimoli".

Intanto, nelle ultime ore, è arrivata anche la smentita di Sabina Guzzanti riguardo una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle: "Ho visto che mi davano come concorrente di #ballando con le stelle…l’ultima volta che ho ballato in pubblico credo sia questa. Non posso concorrere, chi l’ha pensato è troppo generoso".

