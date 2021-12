Ballando con le stelle: Morgan spara a zero contro la giuria

Gossip TV

Morgan non l'ha presa proprio bene la mancata vittoria in Ballando con le stelle, o meglio per lui avrebbe dovuto e meritato di vincere. In un'intervista se la prende con tutta la giuria e non solo.

Morgan il senso dello spettacolo ce l'ha innato, oltre a una tendenza a perdere con facilità la pazienza. L'ha dimostrato anche questa volta, in un'intervista al quotidiano La Stampa. Nonostante il suo posto d'onore, la terza piazza, non sia certamente da buttare, anzi, è arrivata in maniera probabilmente sorprendente.

"Ho vinto io", ha detto. "Il concetto di vittoria è morale, personale, è l'arte che vince sull'oblio e la misantropia. Ad essere atrofizzato è il sistema che ha impedito a Rossi Albertini di parlare di scienza. Adesso sono pronto per un programma tutto mio in cui mettere passione sfrenata, musica, società, persone incontri. Me la vorrei giocare sul campo, mettendoci anche la danza".

Insomma, le consuete parole decise e senza peli sulla lingua. Mai come quelle con cui ha liquidato con una certa brutalità i membri della giuria, invitandoli a prendersi una bella pausa. "Gente bravissima che ha dato il massimo in 16 anni a Ballando con le stelle. Ora sarebbe giusto dare spazio ad altri, magari prendendosi un anno sabbatico. Ad X Factor Mara Maionchi e Simona Ventura hanno avuto sempre l’umiltà e la delicatezza di non addentrarsi in campi meno conosciuti, dissuadevano senza mai umiliare né offendere. Qui invece possiamo parlare di bullismo verso il gesto poetico. Cosa ha rappresentato per me l’esperienza di Ballando con le stelle? Bellissima, alternativa. Un importante riavvicinamento all’intrattenimento del servizio pubblico, alla rete ammiraglia. Vede, in X Factor di epoca Rai, io avevo un ruolo preciso, tra lo show e la divulgazione musicale. Con la stessa serietà di quella che mi portava a far conoscere David Bowie o Lou Reed, qui ho cercato di costruire dei momenti di arte. Il ballo è una disciplina che mi mancava, sono grato di quello che mi è stato messo a disposizione, qualcosa di magico."