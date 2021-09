Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole Antonella Clerici!

Gossip TV

Milly Carlucci lancia un appello ad Antonella Clerici, che vuole nel cast di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci ha le idee chiare e vuole rendere memorabile la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La presentatrice, in attesa del debutto del suo show danzante su Rai 1, ha lanciato un appello ad Antonella Clerici che vorrebbe nel cast dei concorrenti.

Antonella Clerici a Ballando con le Stelle?

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha incontrato giuria e ballerini professionisti, svelando così alcune anticipazioni sullo show danzante, che torna a ottobre in prima serata su Rai 1. Aleggia ancora il mistero sul cast del programma, eccezione fatta per la presenza di Morgan, che promette di fare scintille dato che è già in aperta opposizione con la Rete, e la partecipazione di Albano Carrisi. Sembra che la Carlucci stia lavorando dietro le quinte per ottenere anche Can Yaman, nel ruolo di ballerino per una notte. Possibilità alla quale è aperto anche Marcell Jacobs, il campione olimpico che ci ha fatto sognare durante le Olimpiadi di Tokyo.

La Carlucci ha confessato, in una recente intervista concessa ad Ansa, di aver messo gli occhi anche su una cara collega Rai, Antonella Clerici. “Se devo sognare, lancio un invito a Vialli e Mancini. Marcell Jacobs? E’ impegnatissimo, magari! Lancio un appello a lui, ad Antonella Clerici”, ha ammesso Milly. La presentatrice ha confermato la presenza degli opinionisti Roberta Bruzzone e Alberto Matano, rivelando di star pensando anche ad un ruolo per Alessandra Mussolini.

La giuria, invece, si riconferma composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Gelo, invece, sulla questione Raimondo Todaro che ha lasciato Ballando con le Stelle, provocando la forte reazione della padrona di casa, e sembra essere propenso ad accettare un’eventuale offerta di Maria De Filippi per la nuova edizione di Amici.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.