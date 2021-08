Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: ''Raimondo Todaro? Non ci penso più''

Gossip TV

Milly Carlucci torna a parlare dell’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle e svela quale Vip vorrebbe nel cast.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è in fase di perfezionamento e Milly Carlucci, come ogni anno, sta impegnando tutte le sue energie alla ricerca di Vip che possano rendere indimenticabile questa stagione televisiva del suo show danzante. La Carlucci ha rivelato di aver messo gli occhi su un campione olimpico che ha fatto sognare il Paese, per poi tornare a parlare dell’addio di Raimondo Todaro, che le ha lasciato decisamente l’amaro in bocca.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole Marcell Jacobs

Grandi cambiamenti per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che si prepara a debuttare su Rai1 con una nuova stagione carica di sorprese e novità. L’addio di Raimondo Todaro al programma ha sconvolto tutti, provocando l’ira di Milly Carlucci che non si sarebbe aspettata di veder andare via uno dei suoi migliori ballerini, dopo anni di presenza fissa nello show. Mentre Todaro ha assicurato che non sarà ad Amici, come invece teorizzato dalle recenti indiscrezioni, che lo avrebbero voluto al banco dei professori di danza del talent show di Maria De Filippi, la Carlucci ha parlato dell’accaduto su DiPiù, svelando:

“Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.

Milly sembra aver superato la questione, anche se senza troppo entusiasmo. A catalizzare l’attenzione della presentatrice, ora, c’è la formazione ufficiale del cast, nel quale potrebbe esserci il campione olimpico Marcell Jacobs. “Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”, ha ammesso la Carlucci.

