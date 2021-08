Ballando con le Stelle, Marcell Jacobs rifiuta la proposta di Milly Carlucci

Gossip TV

Marcell Jacobs rifiuta la proposta di Milly Carlucci e non sarà nel cast di Ballando con le Stelle.

Si scaldano i motori per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un’edizione che, ancora prima di iniziare, è stata al centro delle polemiche per alcuni addii inaspettati e lieti annunci di gravidanze. Milly Carlucci vuole un cast stellare per lo show danzante di Rai1 e ha ammesso di aver adocchiato Marcell Jacobs, che ci ha regalato non poche emozioni alle ultime Olimpiadi. Lo sportivo, tuttavia, si vede costretto a rifiutare la proposta della presentatrice e spiega il perché.

Ballando con le Stelle, Marcell Jacobs non sarà nel cast

Milly Carlucci è pronta a tornare su Rai 1 con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, e dà il via agli ultimi ritocchi sul cast per assicurarsi la presenza di Vip di primo ordine. Confermata la presenza di Morgan, che non ha neppure iniziato a calcare il palco a ritmo di salsa e baciata, che già fa polemica e accusa la Rete di averlo costretto ad esibirsi in un programma che decisamente è lontano dal suo mondo, per poter pagare le spese degli ultimi anni. Sembra che nel cast ci sarà anche Can Yaman, il divo turco che sta facendo impazzire le italiane e che è ufficialmente tornato single dopo l’addio a Diletta Leotta.

La Carlucci ha rivelato di aver messo gli occhi su Marcell Jacobs, l’atleta che ha fatto sognare tutti alle ultime Olimpiadi. Lo sportivo, tuttavia, si vede costretto a rifiutare la proposta di Milly e spiega il perché sulle pagine di DiPiù. “Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”, ha confidato Jacobs. Nessuna presenza fissa di Marcell, dunque, che non esclude di poter presenziare in qualità di ballerino per una notte e far felici i suoi fan.

