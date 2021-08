Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto sull'addio di Raimondo Todaro: "I ballerini vanno e vengono"

Gossip TV

Guillermo Mariotto rompe il silenzio sulla scelta di Todaro di lasciare Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro continua a stare al centro del gossip. Dopo Simone Di Pasquale, anche Guillermo Mariotto ha commentato la decisione del ballerino professionista di lasciare il cast di Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci.

Raimondo Todaro dice addio a Ballando con le stelle, parla Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto, volto storico di Ballando con le stelle, ha rilasciato un'interessante intervista a Nuovo Tv in cui ha commentato la scelta di Raimondo Todaro di lasciare il talent show Rai condotto da Milly Carlucci: "Sono ballerini vanno e vengono. È anche normale che Raimondo vada a fare nuove nuove esperienze. Non vedo drammi. È andata via la Titova, poi la Togni. È nella natura delle cose".

Il giurato di Ballando con le stelle ha poi continuato lasciandosi andare a una confessione inedita sui ballerini professionisti della trasmissione: "Simone Di Pasquale e Samuel Peron i più cresciuti come uomini per testa e signorilità".

A proposito dei rapporti nati a Ballando con le stelle, Mariotto ha rivelato: "La verità e che io mi trovo bene con tutti, con il tempo hanno compreso il mio modo di fare ironico, importante per il gioco ed hanno imparato a giocare con me [...] Mi trovo bene anche con i colleghi della giuria, stesso discorso. Sanno che io sbilancio tutto, che sono quello folle che fa come vuole siamo collaudati".

