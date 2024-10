Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni confessa: ''Ho ricevuto la benedizione di Carlo Conti''

Gossip TV

Francesco Paolantoni si diverte un mondo come ballerino della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e confessa di aver ricevuto la benedizione di Carlo Conti per prendere parte allo show di Milly Carlucci.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata col botto e Milly Carlucci può ritenersi soddisfatta del suo cast ma anche dei ballerini Vip per una notte che ha scelto di invitare in trasmissione, una su tutte Barbara d’Urso che le ha portato una marea di telespettatori pronti a rimanere sintonizzati su Rai 1 pur di vederla ballare. Nel cast c’è anche la componente comica rappresentata da Francesco Paolantoni, che ha confidato di non temere nessun giudice, neppure Selvaggia Lucarelli, e di aver ricevuto la benedizione di Carlo Conti.

Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni non teme Lucarelli

Ottimi ascolti per le prime due puntate di esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha scelto un cast variegato che sa come intere gli spettatori incollati con gli occhi allo schermo, puntando poi sulla partecipazione dei ballerini Vip come Barbara d’Urso che si è divertita un modo a prestarsi come ballerina per una notte. La presenza di Carmelita nello show danzante di Rai 1 ha totalmente rapito l’attenzione mediatica dal momento che la presentatrice era assente dal piccolo schermo da diverso tempo, se non contiamo l’intervista a Domenica In, e si sarebbe ritrovata faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli con la quale non scorre di certo buon sangue. Chi, invece, non teme la giuria e neppure Lucarelli è Francesco Paolantoni, la componente comica del cast di questa stagione, che in coppia con Anastasia Kuzmina sta mettendo tutto sé stesso nel ballo. Intervistato da Superguidatv , Paolantoni ha confidato di aver voluto accettare l’invito della Carlucci dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, ricevendo anche l’appoggio di Carlo Conti.

“Ho avuto la benedizione di Carlo. Ci siamo parlati e lui ha capito che oltre all’esperienza di canto volevo fare anche quella di ballo e mi ha detto “ti capisco, vai” e quindi sono arrivato qui contento, senza sensi di colpa”.

Insomma, Francesco ha ammesso di voler migliorare anche nel ballo e, anche se le sue performance non sono ancora tra le migliori, senza dubbio sa come incantare il pubblico con la sua allegria e il trascinante entusiasmo. Non badando alle critiche della giuria, come invece fa Bruganelli che sembra non sopportare Selvaggia, il comico ha poi parlato di Stefano De Martino e del suo nuovo percorso televisivo.

Francesco Paolantoni, cosa pensa di Stefano De Martino

Non è un mistero che tra Francesco Paolantoni e Stefano De Martino si sia creato un forte legame, soprattutto grazie all’esperienza insieme a Stasera tutto è Possibile, il divertente show di Rai 2 che vede il comico come ospite fisso per la gioia del pubblico. Tra i due tanto rispetto e voglia di collaborare, e il partenopeo non ha potuto che commentare positivamente l’esordio di De Martino come nuovo conduttore di Affari Tuoi.

“Di Stefano penso tutto il bene possibile. Mi aspettavo che andasse bene anche lì e mi aspettavo che avesse quel tipo di atteggiamento fresco, leggero, empatico, simpatico, elegante. Secondo me è la figura perfetta che in questo momento ci voleva qui in Rai”.

Parole di miele per Stefano, che tornerà presto anche con una nuova stagione di Stasera tutto è Possibile, coinvolgendo l’amico e collega. Nel frattempo, Paolantoni ha tutta l’intenzione di resistere a Ballando con le Stelle, anche se il favore del pubblico pende decisamente per altre coppie. Strepitosa, ad esempio, è Bianca Guaccero che riesce ad interpretare ogni tipo di coreografia con uno charme e una sensualità degni di una bellerina professionista!

